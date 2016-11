Ach Kevin , wenn doch nur jeder so gute und treffende Worte wie du finden würde! Wie unpeinlich und feinfühlig du auf deinem neunten Soloalbum im »Freddie Gray Blues« aus der schwierigen Position des weißen Sprösslings einer Polizistendynastie die rassistisch geprägte Polizeigewalt in den USA kommentierst. Wie du als lebenslanger New Yorker in »No History« im Kleinen wie im Großen die Zäsur des 11. Septembers beschreibst. Wie schön du in »No One Says You Have To« versuchst, deiner Selbstzweifel Herr zu werden.Auch musikalisch beweist du ein gutes Gespür. Klar, dieser Mix aus Indie-Rock, Power-Pop und vereinzelten Akustik-Stücken ist wie eine Zeitreise in die 1990er und frühen 2000er und klingt, als hätten die Herren Ben Gibbard, Rivers Cuomo, Evan Dando, Elliott Smith und J Mascis gemeinsame Sache gemacht. Doch fast jeder Song ist ein Hit, und im Verlauf der elf Tracks macht sich nie ein Gefühl von Beliebigkeit und Langeweile breit. »It takes so long to whitewash my wrongs for good«, singst du an einer Stelle. Mach dich nicht so fertig, Kevin, du machst echt vieles richtig.