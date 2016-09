Keshavara ist das neue Projekt des Timid-Tiger-Sängers Keshav Purushotham. Während ich Timid Tiger stets unter dem Stichwort »wimpiger Gitarrenpop« abgelegt hatte, geht Keshav nun in eine ganz andere Richtung: Er arbeitet mit dezenten Break-Beats, die die Grundlage für an Electro-Pop gemahnende Instrumentierungen bilden. Keshavaras Sound ist erfüllt von kosmischer Schlaffheit, die eine eminent suggestive Wirkung entfaltet, ohne dass man gleich eingelullt wird. Er groovt, verhängt aber kein Tanzdiktat. Die Single »It’s Raw!« wurde bereits gefeiert, und das völlig zurecht: Die Beats klingen trocken und sind mit Knistern unterlegt, was vermuten lässt, dass es sich um Samples handelt.



Denkbar ist aber auch, dass das Knistern hinzugefügt wurde, um ein analoges Gefühl zu vermitteln. Indikatoren von Mittelbarkeit werden hier also dazu genutzt, Authentizität zu kommunizieren, was ziemlich cool ist. Dazu singt Keshav fast schon rhythmisch, allerdings ohne zu rappen. Sein Vortrag ist völlig fokussiert, steht im Einklang mit den Beats und bleibt dabei immer zurückgelehnt. Was an diesem Album besonders gefällt, ist die Tendenz zu minimalen, reduzierten Gesten. Die Stücke sind spartanisch arrangiert und wollen nie zu viel. Selbst leicht repetitive Motive wie in »The Man Who Tried To Kill The Moon« wirken vor diesem Hintergrund nicht enervierend, sondern werden in einen sanftmütigen Innerlichkeitsmodus integriert. Die Musik zeichnet sich trotz aller Reife dadurch aus, dass sie nicht alles zu einer homogenen Masse verrührt. Vielmehr erscheinen die einzelnen Instrumente und Soundquellen so konturiert, dass sie in ihrer Unterschiedlichkeit zum Klingen gebracht werden.