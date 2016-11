»Ich hatte viel zu viele Ideen und wusste gar nicht, wie ich die alle auf ein Album packen soll.« Ein klassisches Künstlerproblem – im Laufe unseres Gesprächs wird Keshav noch von Notizbüchern, Laptop-Mikro und Samplern zum Bändigen seiner Ideen sprechen. »Angefangen hat das alles mit einer DJ Residency in Indien. Da sprudelten direkt Ideen«, erzählt Keshav. »Ich kam also zurück mit ganz viel Material, Field Recordings und Skizzen. Und dann ging es hier direkt weiter.« Der Studiokomplex in Köln-Zollstock, in dem das Interview stattfindet, scheint dabei ein Glücksfall gewesen zu sein. »Es ist schon cool hier. Gegenüber sitzen die Von-Spar-Jungs mit ihrem Dumbo-Studio. Da geht man auch mal rüber. Drummer Philipp Janzen hat einen Track auf der Platte gemixt, aber es gibt auch Einflüsse, die nicht direkt in Kooperationen münden, und trotzdem etwas hinterlassen.« Wichtiger scheint aber Keshavs Studiopartner Marvin Horsch. Er hat die Platte produziert. Keshavs viele Ideen und Einflüsse wusste Horsch, der schon mit eigenen Veröffentlichungen für Furore gesorgt hatte, zu sortieren und entschlacken.

Das Missverständnis, dass man eine Soloplatte alleine macht, räumt Keshav also schnell vom Tisch: »Als Band arbeitet man natürlich anders. Da geht’s auch um Kompromisse und eine gemeinsame Idee. Aber ich habe noch nie mit so vielen Künstlern zusammengearbeitet wie bei meiner Soloplatte. So viele Stimmen und Hände, wie an diesem Album beteiligt waren, kann ich hier gar nicht aufzählen. Neben Marvin muss ich natürlich trotzdem meinen Vater besonders hervorheben.« Keshavs Vater heißt Ramesh Shotam und ist ein weltweit bekannter Jazz-Schlagzeuger und -Percussionist. Neben einem Background-Chor und Field Recordings aus Indien gibt’s zum Beispiel Sprachaufnahmen von Gurus, die als Samples immer wieder für Momente unaufgeregter Verwirrung sorgen. Das Album ist von einem Eklektizismus, den Keshav schlecht verneinen kann: »Die Einflüsse reichen von Folk zu HipHop und Disco. Ich mag da eigentlich gar nicht unterscheiden.« In die World-Music-Ecke möchte Keshav nicht gestellt werden. Bemerkenswert ist, dass die zwölf Stücke eher an internationale Stars wie Metronomy oder auch Mac DeMarco erinnern als an deutschen Pop. Vielleicht ist auch das eine Korrelation aus dem Studiokomplex – immerhin hat auch Roosevelt, dessen Album vor allem international klingt, einige Zeit der Produktion zwei Türen weiter gesessen.