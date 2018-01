Kendrick Lamar mit »Black Panther«-Soundtrack auf Tour

Kendrick Lamar wagt sich auf das Feld der Soundtrack-Kuratoren, und er hätte sich kaum einen besseren Film für dieses Vorhaben aussuchen können: Er zeichnet für den Score der unter der Regie von Ryan Coogler entstandenen Marvel-Verfilmung »Black Panther« verantwortlich. Der erste Song aus der Zusammenstellung, das Duett mit SZA namens »All The Stars«, erschien bereits Anfang Januar, das komplette Werk soll am 9. Februar folgen. »Black Panther«, der Film, wird am 15. Februar in deutschen Kinos starten.In dieser Zeit steht für Lamar zusätzlich der europäische Teil seiner aktuellen Welttournee an: Am 7. Februar startet die »The Damn. Tour« in Dublin, Schlusspunkt ist am 5. März in Berlin. Auf der kompletten Tournee wird Lamar als Support von niemand geringerem als James Blake begleitet. In Deutschland sind die beiden Hochkaräter in insgesamt drei Städten zu sehen:15.02.2018 Frankfurt, Festhalle22.02.2018 Köln, LANXESS arena05.03.2018 Berlin, Mercedes-Benz ArenaFür die beiden letzten Termin in Köln und Berlin sind auch noch Tickets in vielen Preiskategorien verfügbar.



Wer es auf keines dieser Konzerte schafft, hat auch noch die Möglichkeit, Lamar bei einer seiner bereits angekündigten Festival-Shows im August zu sehen. Man muss dafür aber etwas weiter reisen: Bis dato wurde seine Show beim Øyafestivalen in Oslo, beim Sziget in Budapest und dem Flow Festival in Helsinki bestätigt.