Verblüffend, wie leicht dem Knaben das alles fällt: Nach dem Großwerk »To Pimp A Butterfly« und seinem nicht minder kreativen Appendix »Untitled Unmastered« in den letzten beiden Jahren hatwieder zugeschlagen. Wieder unvermittelt, wieder genau auf die Stelle, bei der HipHop laut aufschreit. Und wieder wirkt alles leicht, wie aus dem Ärmel geschüttelt, und hat doch eine unbestechliche Klasse, die jeden anderen toppt. Auf »Damn« hat sich der junge Mr. Duckworth nach den soundforscherischen Ambitionen der letzten Veröffentlichungen wenn schon nicht nur auf HipHop, so doch zumindest auf deutlich schlankere, eingängigere Musik besonnen.Eindimensional sind die 14 neuen Tracks deshalb aber nicht: Im Handstreich nimmt Lamar alles, was in den letzten Monaten in Sachen HipHop-Rhythmen und Rap-Styles en vogue war und zeigt, wie man es richtig angeht. Song für Song seziert er Grime, Trap, Cloud und Conscious Rap, kitzelt ihre Kraft heraus und setzt die richtigen dramaturgischen Spitzen. Namhafte Gäste wie Rihanna und sogar U2 sorgten offenbar mehr im Hintergrund für Inspiration, als dass sie mit ihren Beiträgen besondere Akzente beitrugen. Überhaupt Lamar und seine stilistischen Tabubrüche: Wieder okkupiert er Genre wie niemand sonst, ohne dass dies groß thematisiert wird, weil es sowieso schon soviel zu jubeln gibt. Trotzdem bleibt »Damn« ein in seinen Relationen reines HipHop-Album. Eines, das so deutlich wie in keinem anderen Genre aufzeigt, wer hier die Königskrone trägt.