Vielen wird Kelly Lee Owens noch nichts sagen, aber die Produzentin aus London ist einer der Geheimtipps des Jahres. Das hat verschiedene Gründe, zuerst natürlich ihre Musik. Nach zwei selbst veröffentlichten Singles und einer EP folgt nun als nächster logischer Schritt ein Album, und auf LP-Länge weiß Owens noch mehr zu überzeugen. Verspulte Loops, treibende Drum-Sounds und der nötige Pop-Appeal lassen einen verdrehten Underground-Dancefloor-Sound entstehen, der für die derzeitige Szene wie gemacht ist. Es gibt sogar etwas TripHop, das Revival rollt also langsam an. »Keep Walking« ist ein astreines Massive-Attack-Update. An anderer Stelle klingt Owens mal nach Julia Holter, dann nach Grimes, im nächsten Moment nach der Panorama Bar. Dieses breite Spektrum ist aber glücklicherweise auf einen fluiden Ablauf der Tracks komprimiert, die für Dance-Stücke recht kurz sind. Außerdem ist es Owens gelungen, sich die absolut richtigen Partner an Bord zu holen. Der ehemalige Arbeitskollege Daniel Avery (unter anderem Optimo Trax) hat teilweise koproduziert, die norwegische Underground-Königin Jenny Hval ist auf der ersten Single »Anxi« dabei. Obendrein hat Owens mit Smalltown Supersound das richtige Label hinter sich. Die Norweger sind von jeher für ihre eklektische, aber auch stringente Auswahl an Künstlern bekannt. Also Ohren spitzen und Augen aufhalten: Kelly Lee Owens hat sich mit ihrem ersten Album schon Richtung Überholspur begeben.