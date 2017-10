Die Westküsten-US-Amerikanerin Kelela Mizanekristos trat erstmals Anfang dieses Jahrzehnts in Erscheinung, als starke Stimme im Fade-To-Mind-Labelkosmos für Acts wie Kingdom, Teengirl Fantasy und Bok Bok. Diese waren damals an der vordersten Front amerikanischer elektronischer Tanzmusik und sind es teils noch heute.Kelela erdete ihre Tracks gewissermaßen mit ihrem schönen R’n’B-Gesang und emotionalen Texten. Diese Erdung hat sie nun auf ihrem Solodebüt beibehalten: Langsam rumpelnde Breakbeats, hallende Claps und klimpernde Synthies bieten die Laken, in die sich ihre Stimme bettet. Das ist alles ganz solider moderner und manchmal auch düsterer R’n’B. Allerdings ist das Album unterm Strich zu oft im Gewöhnlichen verhaftet und lässt etwas musikalische Würze vermissen.Da hilft es auch nichts, dass sie textlich versucht, mit sexy Anspielungen das Interesse des Hörers zu binden. Wäre Kelela vom Mainstream nach außen gewandert, könnte man »Take Me Apart« als bemerkenswert mutiges und innovatives Outing ansehen. Von der anderen Seite kommend enttäuscht es letztlich in seiner Zahmheit.