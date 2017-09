»Ich tue mich schwer mit dieser Musik«, dachte ich beim ersten Hören. Das passiert oft. Klar gibt es viele Alben, in die man nicht hineinkommt, obwohl man ganz instinktiv und objektiv beinah weiß, dass sie großartig sind, dass hier Großartiges geschieht. Ich kann bis heute nicht verstehen, was alle am letzten Album von Bon Iver finden. Oder an Radiohead an sich. Nur dass im Fall von Kelela klar ist, dass es nicht bloß eine Frage des Geschmacks ist.

»Post-Racial? Im Moment gibt es das nicht«, sagt Kelela Mizanekristos. Wir sprechen über Moses Sumney , einen ihrer engsten Freunde. Genau wie sie testet Sumney gerade die Grenzen der »Black Music« aus und steigt wie nebenbei zum Superstar auf. In einer Sache unterscheiden sich die beiden allerdings erheblich: Sumney will nicht R’n’B machen müssen, nur weil er schwarz ist – Kelela will R’n’B machen, weil sie schwarz ist. Weil das noch etwas bedeutet, weil es noch Möglichkeitsräume zu erkämpfen gilt, für Frauen, für people of colour, für Queere. »In meinen Lyrics und Sounds möchte ich schwarzen Frauen einen Ort geben, sich uneingeschränkt zu fühlen, in Klang eingebettet und komplex: alles zu sein und nichts. Es existieren zu wenig Räume, die schwarzen Frauen das geben können. Das zu ändern ist mehr oder weniger mein Lebensziel.«

Für Kelela ist der gegenwärtige R’n’B ein kulturelles Kampfgebiet. In den 70ern und den 80ern war R’n’B zärtlich, sagt sie, zärtlich, überschwänglich, erregt, aber die Musik von heute hat das vergessen. »Es hilft, ein Gespür für Schmerzen zu haben. Wenn man um die Lebensrealität schwarzer Menschen in den USA weiß, versteht man die Musik ganz anders. Das haben nur wenige nicht-schwarze Menschen geleistet. Sie lieben die Musik, aber nur als Derivat, nicht im Kern.« Alles habe sich in den 90ern geändert, sagt sie, mit Menschen wie Robyn oder Jon B , die nicht nur den Gesangsstil, sondern auch den Habitus des R’n’B übernommen hätten. Seitdem ist das Singen in Runs, in diesem typisch verschnörkelten R’n’B-Stil, losgelöst von der Kategorie– und wurde damit zu einer weißen Angelegenheit. »In diesem Moment ging etwas verloren. Darum beziehe ich mich in meiner Musik auf die 70er- und 80er-Jahre. Denn heute singt jeder in Runs, aber niemand versteht die Menschen, die diesen Gesangsstil erfunden haben.«

Und natürlich gibt es darum auch für Menschen wie mich – also Nicht-Schwarze, Nicht-Frauen – diese Anker: Momente, die einfach und unmittelbar die Kategorien durchbrechen. Eine unscheinbare Bridge bei der grandiosen Single »LMK« etwa macht mich fast rasend vor Glück. Diese Momente waren es, die Kelela so viel Zeit gekostet haben, mit ihrem lang erwarteten Debüt aufzuschlagen. Denn während ihr erstes Mixtape bereits 2013 durch die Dance-Szene wirbelte, blieb ihre zugleich verführerische wie avantgardistische EP »Hallucinogen« von 2015 ihr letztes eigenes Werk. In der Zwischenzeit wurde sie über Feature-Spots bei Solange oder den Gorillaz einem immer breiteren Publikum bekannt. Solange retweetete die Albumankündigung zu »Take Me Apart« dann auch gleich mit einem lustvollen Seufzen Die Begeisterung ist nachzuvollziehen. Allein deshalb, weil mit Kelela diesmal kein 19-jähriges Wunderkind mit Vorschusslorbeeren bedacht wird, sondern eine 34-Jährige, die den sexistischen Mechanismen der Musikindustrie ein Schnippchen schlägt. Die reflektiert und mit Lust an der Konfrontation selbstbestimmt und offen davon erzählt, was ihre Musik für sie und die Gesellschaft bedeutet: »Mit 25 hatte ich mich innerlich aufgegeben. Auch wegen der Obsession der Gesellschaft in Bezug auf Jugend und die entsprechenden Erwartungen. Dann habe ich beschlossen, mir noch eine Chance zu geben. Und diesmal wirklich alles zu geben. Noch dieses eine Mal. Das änderte alles. Ich ließ alle Erwartungen an mein Leben los und stellte mein Ego hintan. Ich verlor meine shitty arrogante Attitüde. Ich umgab mich mit Menschen, die tun, was sie wirklich tun wollen. Ich nahm einen Job im Callcenter an und zog von einem punkigen Hausprojekt in meine eigene Wohnung. Tagsüber arbeitete ich, nachts nahm ich Musik auf. Und jetzt bin ich hier. Und eines möchte ich allen mitgeben«, sagt Kelela mit ihrem bestimmten, aber doch weichen, empathischen Tonfall: »Seid Punk, aber kümmert euch um euch selbst.« Self-Care-Musik, vielleicht trifft das den Sound Kelelas sogar am besten. Und jetzt räumt endlich euer Zimmer auf!