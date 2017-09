Meine Tochter hat sehr ausdrucksstarke Augen. Sie spricht noch nicht, darum kommuniziert sie viel über ihre Augen und lässt uns wissen, wenn sie etwas mag oder unglücklich über etwas ist. Ich frage mich oft, was genau sie zu diesem Zeitpunkt in ihrem Leben von der Welt um sich herum sieht. Ihre Augen sind das Fenster zu ihrer Seele und ich kann nicht genug davon bekommen, sie anzusehen. Ich freue mich darauf, Stück für Stück mitzuerleben, zu was für einem Menschen sie heranwachsen und in welcher Form sie dem Sinn des Lebens nachgehen wird. Augenkontakt ist auch sehr wichtig, wenn man erwachsen ist. Mir wurde erst vor wenigen Tagen gesagt, dass ich mein Gegenüber nicht oft genug ansehe. Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass man Leute damit tief in sein Innerstes blicken lässt.Die Bilder aus Charlottesville . All das Hässliche, das in den Herzen einiger Menschen steckt. Die Bilder erinnern mich an die Bürgerrechtsproteste aus den 50er-Jahren in Amerika. Man sollte meinen, die Gesellschaft hätte sich in all den Jahrzehnten weiterentwickelt. Aber es gibt immer noch Leute, die diese hasserfüllte Haltung in sich tragen und die Welt nicht mit Menschen teilen wollen, die einen anderen ethnischen Hintergrund haben. Es ist schrecklich und ich werde es nie verstehen. Und das liegt nicht einmal daran, dass ich selbst schwarz bin und Westafrikanische Vorfahren habe. Es will mir einfach nicht in den Kopf gehen, wie man solch hasserfüllte Ideologien in sich tragen kann. Meine Tochter soll einmal mit viel Liebe in ihrem Herzen aufwachsen.