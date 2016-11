»Umtriebig« ist eine inflationär verwendete Umschreibung für so manchen fleißigen Künstler. Aber Kathryn Williams aus Liverpool darf sich mit elf Studioalben, den Projekten The Crayonettes und The Pond sowie diversen Kollaborationen mit Hochkarätern wie Damien Rice oder Beth Orton zu Recht mit diesem Begriff schmücken. Zumal sich ihr Stil als Solokünstlerin von Album zu Album feinfühlig abgrenzt. Diesmal entkleidet Jazz-Vibrafonist Anthony Kerr die alten Pop- und Folk-Verhüllungen und präsentiert neben den schwebenden Vibrafon-Anschlägen eine intim-kuschlig klingende Williams, die sich auch bei der Interpretation der Jazzklassiker von George Gershwin, Chet Baker oder Cole Porter souverän behaupten kann. Einzig eine verlegene Jazztrompete und ein entfernter Kontrabass reichern die aufgeladene Stille an, die oft in ungeahnter Langsamkeit ausklingt. »Every Time We Say Goodbye« (Porter) durfte seit Ella Fitzgerald wohl nicht mehr so einnehmend klingen und »The Very Thought Of You« (Ray Noble) kommt einem eventuell noch von Billie Holidays großartiger Interpretation bekannt vor. Natürlich läuft »Resonator« prima nebenher, dürfte aber auch als eigenständige Slowjazz-Compilation ein anerkennendes Nicken bekommen.