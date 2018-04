»Soll ich mich selbst wirklich so verformen, dass ich in eine Box passe, nur damit jemand im Anzug mir Geld gibt?« hat sich Kate Nash gefragt, diese Frage mit einem klaren »Nein« beantwortet und ihr viertes Album »Yesterday Was Forever« via Kickstarter finanziert und selbst veröffentlicht. Die daraus entkoppelten Vorabsingles wie »Drink About You« und »Life In Pink« klangen erfreulich patzig, ersteres gar wütend. Neue Songs wie »Hate You« und »Karaoke Kiss« sind nun aber so glasklarer Pop, dass sie auch Taylor Swift gut gestanden hätten – wobei Swift nicht so ehrlich über das Betrunkensein singt und auch ihr Liebeskummer deutlich glatter wirkt als der von Kate Nash.

Denn nach wie vor schafft es die Britin, ehrliche Worte für vielleicht alltägliche aber schmerzhafte Gefühle zu finden: Sehnsucht, Herzschmerz, Unsicherheit. Sie spuckt ihren Fans ihr »I fucking miss you« (»Twisted Up«) vor die Füße, und genau dann ist sie richtig gut. Für diese Momente verzeiht man ihr dann auch den Zeichentrickfiguren-Gebrüll-Ausrutscher, mit dem sie den wundervollen Anfang von »California Poppies« kaputt macht. Kate Nash hat sich auf »Yesterday Was Forever« in alle möglichen Richtungen ausgetobt. Dass dabei nicht nur (aber auch) Volltreffer rauskommen, ist klar. Ihre Fans hätten ihr Geld aber sicherlich schlechter investieren können.