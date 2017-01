Ihr letztes Album »Please Don’t Give Me What I Want« erschien 2012. In der Zwischenzeit hat Kat Frankie unzählige Shows gespielt, Musik mit Get Well Soon gemacht, ein Duett mit Clueso gesungen und Keøma gegründet. Die anstehende Tour mit Band ist dennoch eine Herausforderung für die Australierin, die sich dieser aber wie gewohnt mit dunkler Stimme und viel Gelassenheit stellen wird.

Geschrieben am

18. Januar 2017, 14:54