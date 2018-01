Als Kat Frankie 2007 ihr Debüt veröffentlichte, passte sie noch problemlos ins kuschelige Singer/Songwriter-Kästchen. Seitdem hat die aus Sydney stammende Wahlberlinerin nicht nur das Vocal-Looping für sich entdeckt, sondern auch mit halb Indie-Pop-Deutschland musiziert und sich als Teil des Synthie-Duos Keøma für den »ESC« beworben. Die Erfahrungen auf der großen Bühne schlagen sich auf ihrem vierten Soloalbum nieder. Dessen poppiger, treibender Titelsong ließ bereits vorab erahnen: »Bad Behaviour« ist tanzbarer und eingängiger als seine Vorgänger. Einfach gestrickt ist es deshalb nicht.R’n’B und Soul, gar etwas Afro-Pop stecken in den aus ausgeklügelten Rhythmen und zig Gesangsspuren modellierten Kompositionen. Das ist etwas ungewohnt, funktioniert aber. Eher befremdlich wirken dagegen Kat Frankies Exkurs als Rockröhre und die Entscheidung, ihre raumgreifende Altstimme über eine komplette Liedlänge tiefer zu pitchen. Welch Verschwendung! Den größten Eindruck schindet Kat Frankie letztlich in den feierlich-kühlen, fast choralhaften Momenten. Hier tut sie das, was sie am besten kann: Gänsehaut erzeugen.