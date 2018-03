Der 22-jährige schwedische Produzent Kasbo hat sich seine Meriten schon durch Zusammenarbeiten mit einigen Stars des Electro-Business erspielt. Unter anderem war er mit den Label-Kollegen Odesza auf Tour. Das verwundert nicht, schließlich macht er trotz seiner jungen Jahre elektronischen Pop ohne jeden Indie-Faktor für die ganz große Bühne. Die Melodien sind wunderschön, ergreifend, wärmend, zuckersüß, melancholisch. Die Bässe sind drückend und mitreißend. Jeder Drop sitzt perfekt. Aber halt auch ein bisschen zu perfekt, so als hätte ein Algorithmus die Produktion übernommen.



So richtig will Kasbo deswegen auch nicht in die Artist-Liste von dem sonst stilsicheren Label Ninja Tune passen. Alle Vocals wirken abwaschbar und beliebig, sodass sich so etwas wie Sinnlichkeit trotz überschwelligem Pathos nicht einstellen will. Natürlich ist die Produktion astrein, muss sie auch sein. Aber allein die Refrains machen mehr kaputt, als die jeweiligen Songs erreichen. Man wird das Gefühl nicht los, diesen Sound schon zehnmal gehört und genauso oft ignoriert zu haben.