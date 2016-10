Im Umfeld von Die Nerven und Human Abfall sozialisiert, beweisen die vier Jungs von Karies mit ihrem gelungenen zweiten Album »Es geht sich aus« erneut ihr Gespür für catchy Melodien im düster-nervösen Post-Punk-Sound. Sänger und Bassist Max Nosek, der mittlerweile in Berlin lebt, erklärt Annette Walter, warum der Bandname nur ein Gag war und dass er dem Erfolg immer noch misstraut.

Ihr habt euch nach einer Zahnkrankheit benannt. Wie kam es dazu?

Wir haben uns den Namen ganz spontan bei einem unserer ersten Auftritte im Sommer 2012 überlegt. Kevin Kuhn von Die Nerven organisierte damals ein Festival, bei dem jeder spielen konnte. Wir hatten uns davor nur ein paar Mal getroffen und gejammt und sind dann einfach so aufgetreten. Eigentlich war Karies nur als Name für diesen einen Auftritt gedacht. Mehr war nicht geplant. Ich halte es immer noch nicht für realistisch, dass wir irgendwann ausschließlich Musik machen werden. Ich dachte lange, wir nehmen ab und zu mal ein Demo auf und laden das dann auf Bandcamp hoch.



Wie wichtig sind Post-Punk-Bands wie Gang of Four, The Fall und Wire, Fehlfarben oder Malaria! als Einflüsse für euch?

Benny (Gitarrist und Sänger) hat mir die ganze Post-Punk-Musik der frühen 1980er, die bei uns oft als Referenz herangezogen wird, lustigerweise erst nach unseren Aufnahmen vorgespielt. Ich kannte das alles vorher gar nicht. Human Abfall und Die Nerven haben für mich einen größeren Einfluss als die alten Sachen. Natürlich hat auch unsere Heimat Stuttgart für uns eine Rolle gespielt, weil wir dort Max Rieger kennengelernt haben, mit dem wir unser zweites Album aufgenommen haben.

Entsteht eure Musik aus einer Kritik an den Verhältnissen?

Das ist schwer zu verorten. Wir treten nicht mit einem sozialkritischen Anspruch auf. Die gesellschaftlichen Zustände werden bei uns ja nicht explizit benannt. Es geht uns um eine bestimmte Negation des Ist-Zustandes. Wir verspüren ein Unbehagen, ohne genau sagen zu können, woher das kommt. Vielleicht ist das Teil des Problems. Es geht uns um Gefühlslagen, in denen es Probleme gibt, die wir allerdings nicht genau benennen können. Ich finde es problematisch, wenn man einen Unterschied zwischen dem privaten und dem öffentlich-gesellschaftlichen Raum machen will. Für mich gibt es keinen Rückzugsraum, in dem ich das Gefühl habe, dass alles um mich herum weg wäre und dann etwas ganz Persönliches herauskommt. Wir wollen in unseren Texten eine Doppelbödigkeit transportieren.