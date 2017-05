Angefangen hat alles bei Robert und seinem Bruder Shaban: »Ich habe früher Gedichte geschrieben, und Shaban hat elektronische Beats gemacht. Wir waren getrennte Inseln, haben das Ganze dann aber irgendwann aus Spaß zusammengeworfen. Ich hab nie wirklich Rap-Musik gehört, sondern Musik eigentlich ohne Texte verstanden«, erzählt Robert. Nach und nach wurde aus dem brüderlichen Zusammenschluss das große Bandprojekt, mittlerweile sind auch Boris, Moritz und Peter fest an Bord.





»Das nullte Kapitel« ist das dritte Album der Band, jedenfalls, wenn man das Live-Album weglässt und den Soundtrack zum Film »Alki Alki« als Studioalbum zählt. Die Songs sind abgefahren, was nicht nur an Roberts Texten liegt, sondern auch an der bunten Auswahl an Beats und Instrumenten. Gitarrist Moritz erklärt: »Das ist kein Unfall oder so. Ich finde es selbst sowohl textlich als auch musikalisch interessant, wenn eine Platte immer wieder was für mich bereithält.« Shaban ergänzt: »Manche tun unsere Texte als ›herrlich sinnfrei‹ ab. Das soll jetzt kein Vorwurf sein, aber vielleicht haben die sich einfach noch nicht intensiv genug auf die Reise begeben.« Robert klingt manchmal, als rappe er sich um den Verstand. Aber nicht alles, was er zu sagen hat, ist dadaistisch: »Wir sind mit Absicht ein bisschen rätselhaft, was ist noch mal das Fremdwort für rätselhaft?« Moritz hilft nach: »Rätseleriös?« Und Robert ruft: »Kryptisch. Aber wir sind nicht zufällig!«