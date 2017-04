Kamasi Washington kündigt einen Nachfolger seines gefeierten Albums »The Epic« an und teilt einen spirituellen Groove.

Geschrieben am 12. April 2017, 16:31

Vor kurzem hat Kamasi Washington beim britischen Label Young Turks (The xx, Sampha) unterschrieben, wo er im Sommer seine neue EP »Harmony Of Difference« veröffentlicht. Zur Einstimmung erscheint heute der dreizehnminütige Track »Truth« inklusive eines Videos, das die spirituell anmutenden Jazz-Klänge Washingtons in ebenso außerweltlich schwebende Bilder kleidet.