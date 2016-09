Denn in Kaltern am See kann man tatsächlich noch von einem goldenen Oktober ausgehen, eine dafür prädestinierte Landschaft und eine hervorragende Küche genießen und sich musikalisch ganz in die Hände der Trüffelschweine vom Haldern Pop fallen lassen. Es gibt Kenner-Musik, keine Rentner-Musik – das Kaltern Pop ist keine Butterfahrt des Tourismusbüros, es ist vielmehr die gut durchdachte Idee, dem Sommer noch ein letztes schönes Festival abzuringen, bevor er sich endgültig auf die Südhalbkugel verabschiedet. Zum zweiten Mal wird dafür ein ganzes Dorf bespielt, sodass Musik, Essen, Landschaft zu verschiedenen Facette eines großen Gesamtgenusses werden. Wie ein guter Wein.