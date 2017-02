Zu Karneval kommen bei vielen Menschen musikalische Vorlieben zutage, von denen man vielleicht lieber nichts gewusst hätte. K.I.Z befeuern dieses Phänomen jetzt mit einem Schlagerprojekt. Die Schwarzwälder Kirschtorten, so der Bandname, haben heute ihre erste Single veröffentlicht. In »Glück gehabt« beschunkeln sie in schönster Schlager-Manier Drogenschmuggel-Geschichten, Sextourismus in Thailand und den Hurrikan Katrina.Im Video zur Single sind K.I.Z und ihr viertes Bandmitglied, Grzegorz Olszówk, als Richard »Ricky« Niederleckner, Franz-Josef »Joe« Gummeldrummler, Alois »Lucky« Bierbichler und Eberhard »Eddie« Wechselberger vor einem Alpenpanorama zu sehen. Viel Spaß beim Schunkeln.