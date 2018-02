Justin im Gras kniend, in Lederjacke über Jeans-Weste, mit flehendem Blick in den Himmel, hinter ihm die schneebedeckten Rocky Mountains und eine Herde Mustangs: Schon der Anblick des Album-Trailers musste kritische Fans des Popstars misstrauisch werden lassen. Anstatt seine Wochenenden in der Wildnis privat zu halten, machte er sie zum erklärten Konzept seines neuen, vierten Soloalbums: Die Suche nach dem urtypischen Amerika und seinen traditionellen Musikstilen. Das Ergebnis, das nun als »Man Of The Woods« veröffentlicht wird, offenbart seine Konsequenz bei dieser Suche als höchstens halbgar und lässt zu allem Überfluss all die Elemente zurück, die Timberlake zuvor so gut machten.Den schneidigen, zwingenden Groove seiner Musik besitzen neben der eröffnenden Single »Filthy« höchstens noch zwei bis drei weitere Songs dieses wieder langen, vielleicht viel zu langen Albums. Stattdessen ist es gekennzeichnet von seichter Weichheit, die alles konterkariert, was an Folk, Country und Rock’n’Roll kantig und substanziell ist. Da kann auch Alicia Keys als einziger hoffnungsvoller Feature-Gast nicht mehr helfen. Den Höhepunkt des Übels bilden vollkommen unambitionierte Pop-Balladen wie »Flannel«, aber auch der größte Teil des Restes lässt jedes Tempo und jeden Witz vermissen. Überhaupt ist die Behauptung, dass hier ein Mann aus den Wäldern musiziere, ein schlechter Witz. Wie auch dieses Album – zumindest im Vergleich zu seiner bisherigen, absolut respektablen Solo-Diskographie.