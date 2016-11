Was aus dem Pariser Label Ed Banger hervorgegangen ist – von Mr. Oizo, Cassius, Uffie oder eben Justice – ließ sich schon immer erstaunlich schwer bewerten. Das liegt an der ans Peinliche grenzenden Megalomanie und Bro-Party-Attitüde, gepaart mit übersprudelnder Kreativität und Fuck-Peinlichkeits-Coolness. So haben diese Künstler konsequent polarisiert, und auch »Woman«, dem dritten regulären Album von Justice, wird es kaum anders ergehen. Da sind zum einen wieder die funky Basslinien, Retro-Synthies und das Gespür für große Popmelodien. Aber da sind eben auch cheesy Orgeleinsätze, Händeklatschen und alberne Gitarrenriffs. Je nach ästhetischem Empfinden könnte man auch das andere peinlich finden und das eine cool – aber genau darum geht es am Ende: Gaspard Augé und Xavier De Rosnay treiben es so weit, dass jegliche Pop-Bewertungsreferenzen verschwimmen und der Hörer auf sein eigenes Erleben zurückgeworfen ist. Also bitte auf der nächsten WG-Party die eigene Scham an der Geraderobe abgeben, wild herumhüpfen und mitgrölen. So in etwa haben sich das die Erfinder wohl gedacht, und das sollte funktionieren.