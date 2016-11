Als Justice gegen Nachmittag zum Gespräch einladen, sehen die Croissants auf dem Tisch vor ihnen nicht mehr ganz ofenfrisch aus. Trocken bis leicht bröselig liegen sie nahe am Tellerrand und werden von den beiden Franzosen keines Blickes gewürdigt. Überhaupt wirken Xavier de Rosnay und sein Bandkollege Gaspard Augé ganz so, als würden sie, wahlweise mit Seidenschal behangen oder dem Schnurrbart als Krümelfalle, ohnehin nie zu fettigen Backwaren greifen – oder überhaupt eher selten essen. Bequem in das lederne Sitzpolster gesunken, visiert das Duo statt Kalorienbombast geschmackssicher den frisch gebackenen Sound ihres neuen Werks » Woman « als Gesprächsthema an.

Von außen betrachtet, könnte die Liaison dieser Klangwelten nicht gegensätzlicher sein. Vor allem der Schritt, ein Orchester in das ohnehin gewaltige elektronische Klanggerüst einzubauen, hätte unter Umständen einen tiefen Graben zwischen beide Seiten reißen können. Doch die Band hat sich mit einem einfachen Trick elegant und stilsicher aus der Affäre gezogen, wie de Rosnay erklärt: »Uns schwebte vom Klang her eine Art Kammerorchester für die Tracks vor. Etwas, das der oftmals kühlen Präsenz der Maschinen etwas Fließendes und Lebhaftes entgegensetzen würde. Wie beim Artwork befindet sich unter dem harten und groben Kreuz ein Fluss aus vielerlei Farben.«



Die immer noch in vielen Bereichen vorherrschende Diskrepanz zwischen den Geschlechtern verurteilt sein Bandkollege Gaspard Augé zutiefst: »Es ist erschreckend, dass 2016 immer noch solche großen Unterschiede herrschen. Es muss wohl leider noch sehr viel mehr Zeit vergehen, bis signifikante Veränderungen eintreten. Politisch, gesellschaftlich, aber auch musikalisch gesehen, muss sich einfach etwas ändern. Die Welt braucht diese durch die Frau hervorgebrachte Vielseitigkeit. Musikerinnen wie Suzanne Ciani zum Beispiel sind großartig und es gibt noch viele weitere bewundernswerte Frauen wie sie da draußen.« Dem zustimmend, erinnert sich de Rosnay an seine eigene Familie, die gerade einmal eine Generation entfernt besonders hart von dieser Ungleichheit betroffen war: »Meine Mutter stammt aus Vietnam. Über Generationen hinweg war es den Jungs in den Familien erlaubt, zum Studium ins Ausland zu gehen. Den Mädchen hingegen blieb diese Chance verwehrt, auch meiner Mutter.«

Auch der Albumtitel speist sich streng genommen aus Gegensätzen. Ganz nüchtern betrachtet ist die elektronische Musik immer noch eine von Männern dominierte Szene, deren weibliche Heldinnen allzu oft im Dunstkreis der männlichen Kollegen untergehen und selten das verdiente Ansehen erlangen. Für Justice impliziert dagegen allein das Wort »Woman« bereits eine bemerkenswerte Stärke, die sie seither mit der Rolle der Frau verbinden und mit diesem Album ehren möchten: »Das Wort ist so kraftvoll und passt damit perfekt zu unserer Art von Musik. Wir haben schon länger heimlich damit geliebäugelt, es als Albumtitel zu wählen. Eine Hommage an die Frau selbst sozusagen«, erklärt de Rosnay in Hinblick auf die musikalischen Impulse auf »Woman«. »Da wir beide mit starken weiblichen Charakteren aufgewachsen sind, verbinden wir das weibliche Geschlecht eher mit einer großen Kraft und Macht. Natürlich hat es aber auch eine weichere Seite. Unsere neuen Songs spielen deutlich mit diesen gegensätzlichen Stimmungen und streben eine Balance an.«