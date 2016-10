Nach James Blake und Rosie Lowe bringt das Londoner Goldsmiths College mit Junk Son ein weiteres elektronisches Wunderkind hervor. Im Schatten seiner Vorgänger steht der junge Produzent und Musiker dabei nicht, denn sein Debütalbum »Beginning Ending Pretending« überzeugt von Anfang bis Ende durch Raffinesse und Detailverliebtheit: Scheinen die Songs beim ersten Hinhören simpel und wenig aufwändig, macht sich erst beim mehrmaligen Hören eine Dichte und Komplexität bemerkbar, die der Musik ihre Mehrdimensionalität und Tiefe schenkt. Der Effekt: Mit jedem Hören entdeckt man das Album neu, findet Details und Feinheiten, die man vorher nicht bemerkt hat. Man hört sich dementsprechend nicht satt, sondern süchtig. So kann es auch sein, dass man die Musik mal dem experimentellen Rock, mal dem Downtempo zuordnen möchte. Songs wie »I’ll Be So« oder »Picture« erinnern mit ihren polyphonen Melodie-Clustern und House-Beats an Bonobo, andere wie »Fool«, »Games« oder »Crawl« durch ihre vertrackten Rhythmen und dominanten Synthie-Sounds wiederum an Ultraísta. Bei aller Vielschichtigkeit wünscht man sich dennoch gelegentlich mehr Struktur und Übersichtlichkeit – vielleicht muss man’s aber auch einfach nur nochmal hören.