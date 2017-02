Entspannt hingegen ist Julia Jacklin selbst, ganz im Gegensatz dazu, was sie in ihren Lyrics verpackt: Die Unentschiedenheit der ersten digital-sozialisierten Generation, Kommunikationsprobleme, plötzliches Erwachsenwerden und natürlich die gute alte schwierige Liebe. Die eher weniger fröhlichen Lyrics und den hippen, aber nicht gewollt andersartigen Sound ihres Alternative Country/Indie Rock-Gemischs konterkariert sie zutiefst sympathisch mit lockeren Ansagen: Beispielsweise über die Hoffnung, dass eine Mietwagenfirma sie sponsort, weil sie deren Gratis-Mütze auf der Bühne trägt oder dass der erstmals live performte neue Song beim Soundcheck ganz ok klang.





Am eindrucksvollsten wird Jacklin aber tatsächlich, wenn sie von ihren drei Mitstreitern alleine auf der Bühne gelassen wird. Das passiert bei »L.A. Dream«, der Zugabe »Sweet Step« und dem großartigen »Don’t Let The Kids Win«. Vor allem hier kommen dann die Qualitäten als Songwriterin, sowie die dann doch irgendwo vorhandene Bitterkeit zum Vorschein. Vor allem in diesen Momenten könnte man sich sogar mit dem Begriff des Tween Oriented Country anfreunden. Muss man aber auch nicht.