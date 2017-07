Zum Gedenken des Musikvideoregisseurs Travis Peterson, der im Dezember des letzten Jahres verstarb, hat die Indie-Electronic-Musikerin Julia Holter ein Cover des Depeche Mode -Songs »Condemnation« aufgenommen. Der Song erscheint auf einer 7" über Domino Records. Darauf findet sich der Song in einer Live- und in einer Synth-Version.In Zusammenarbeit mit Ramona Gonzalez , Cole M.G.N und Nedelle Torrisi kreierte sie eine verträumte Version mit einstimmigen Einlagen und minimalistischen Harmonien, während die zweite Version auf der Platte von tiefen Bässen begleitet wird. Alle vier KünstlerInnen hatten eine enge Bindung zu dem Regisseur, der unter anderem mit Ariel Pink und Glass Candy zusammengearbeitet hat. Alle Einnahmen gehen an die Didi Hirsch Mental Health Services , einer Organisation, die unter anderem Menschen mit Depressionen Hilfe anbietet.Den Song könnt ihr euch hier anhören: