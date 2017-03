Ich hätte bei Judith Holofernes ’ Produktions- und Schreibprozess auf den Färöer-Inseln sehr gerne Mäuschen gespielt. Denn es ist tatsächlich wahr, dass sich nicht alle Entscheidungen, die sie für »Ich bin das Chaos« traf, umstandslos erschließen – speziell der Chor in »Oder an die Freude«. Man muss diesem Song jedoch zugute halten, dass er direkt danach auf eine gute Art ausflippt. »Ich bin das Chaos« ist keine Liebe auf den ersten Blick – das Album wächst seinen Hörern aber ans Herz, wenn man ihm eine Chance gibt. Das liegt zum einen an Holofernes’ noch immer ganz wunderbarer Stimme, ihrem so typischen Kieksen in den Höhen und dem sanften Flüstern in den Balladen. Eine Stimme, die sofort Vertrautheit vermittelt, wenn man sie hört. Zum anderen liegt das aber auch an ihrem nach wie vor sicheren Händchen für verspielte Pop-Songs. Was Kollege Tigchelaar als »antiautoritäres Kinderfest« bezeichnet, ist in Wahrheit schlicht die Lust am Herumspielen, am Ausprobieren mit Instrumenten, am Spaß an den Möglichkeiten der Musik. Wenn die Songs dann auch meine kleinen Neffen zum Wippen bringen, ist das doch völlig okay. Nein, dann ist das sogar ziemlich gut.