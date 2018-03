Punks in Cord-Klamotten – so haben sich die beiden Briten mal selbst bezeichnet. Das war, nachdem sie von Geoff Travis persönlich auf sein Rough-Trade-Label geholt worden waren und dort mit ihrem Werk »Overnight« sein Lieblingsalbum des Jahres veröffentlicht hatten. Das war 2016. Verkauft hat sich das Werk nicht besonders. Und bei ihren bisherigen Fans auch nicht nur Begeisterung ausgelöst. Die »bärtigen Brians in ihren Sechzigern«, wie Clarke und Walker sie mal in einem Guardian-Interview genannt haben, halten Rough Trade nun mal für ein Punk-Label und haben so ihre Probleme mit allem, was von der reinen Lehre abweicht. Sogar schon mit einer Instrumentierung, die über Stimme und Gitarre hinausgeht. Und so dann wohl auch mit dem neuen Album.



Klar, bei Josienne Clarke kann man deutlich hören, dass sie Sandy Denny und Joan Baez als Vorbilder hatte, als sie zu singen begann. Aber mit ihren selbst geschriebenen Songs bewegen sich die beiden mittlerweile deutlich vom britischen Folk-Kanon weg. Vor allem, wenn es jazzige Harmonien und etwas ungewöhnlichere Arrangement-Ideen gibt, gelingt Clarke und Walker ein eigener Sound, der eine dunkle, samtige Atmosphäre zaubert und zu einem entspannten Hören im Lehnstuhl einlädt. Und auch nach dem Gig in Chicago, bei dem trotz lokalem Support-Act null zahlende Gäste kamen, arbeiteten die beiden weiter an ihrem Konzept ruhiger, trauriger Musik – und verarbeiteten dieses Erlebnis in der ersten Single zu sanft jangelnden Akustik-Gitarren und mit der grinsenden Erkenntnis, dass Chicago dafür ja nun nix könne: »We’re not the fucking Beatles«, ist Clarkes Erkenntnis – und tanzen kann man auch nicht zu ihrer Musik. Auch keinen Hipster-Pokal gewinnen, wenn man sich als Fan zu erkennen gibt. Aber den Winter noch mal zurückholen und sich ein bisschen gepflegt hängen lassen, das geht wunderbar.