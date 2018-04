Pearsons letztes Werk, auf dem er voller Pathos in langen Folk-Songs von Liebe und Verderben sang, hat Gemüter gespalten wie Axt das Holz. Entweder man kotzte im Strahl oder strahlte gerührt. Zwischen Epos und emotional aufgeblasenem Quatsch war da kein Zwischenraum. Sein neues Album ist eine ganz andere Geschichte: Bart weg, in Weiß gekleidet, Band angeschafft, und von nun an wird die Welt mit Hits zugeschüttet. In drei Tagen nach einem selbst proklamierten Fünf-Punkte-Dogma geschrieben und in drei Tagen aufgenommen, entpuppt sich Pearsons »The Straight Hits!« als ein Konzeptalbum, für das der Songwriter das Alter Ego des weißen Hit-Schreibers kreiert hat.



Dass die Stücke um einiges sparsamer an Gefühlsausbrüchen sind, ist essenzieller Teil des Konzepts. Dass Pearson sich aber zu sehr in der Überzeichnung verliert, bricht dem Album das Genick. Während »A Love Song (You Set Me Straight)« noch sein Können als Songwriter klar erkennen lässt und »Loved Straight To Hell« beinahe schon an die Wucht seines Lift-To-Experience-Projekts heranreicht, hätte der ganze satirische Cowboy-Kokolores, der den Bärenteil der Platte ausmacht, an einem siebenten Tag vielleicht doch noch überdacht werden sollen.