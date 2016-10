Es beginnt hypnotisch, repetitiv und motorisch, dann steigert sich die Band mit dem eigenwilligen Namen Josefin Öhrn + The Liberation in einen regelrechten Rausch zwischen wabernden Krautrock-Fetzen und verhallenden Dub-Beats. Man glaubt den Musikern sofort, dass die Songs dieses Albums in nächtlichen, ausufernden Jam-Sessions entstanden sind, denn derart intensiv und mit dem nüchternen Blick des Tages sind diese süchtig machenden Melodien kaum zu stemmen. Dabei vermeiden sie hippieeskes Geschwurbel; die Lieder haben Kraft und Biss, zuweilen sind sie gar bedrohlich und umkreisen den Hörer unaufhörlich. Josefin Öhrn und ihre Liberation verstehen ihre Musik wirklich als Befreiung, denn sie hat die Energie, eine Heilung freizusetzen, die sich aus einer Loslösung schöpft. Wer sich mit ihnen treiben lässt, wird diese Glückshormone spüren. Auch wenn es nur eine Illusion sein mag – den irisierenden und flüchtigen Zauber des Moments hat die Band auf »Mirage« jedenfalls perfekt in Musik übersetzt.