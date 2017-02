Der Terminus »überbewertet« sollte langsam mal sterben, aber vorher muss das entsprechende Urteil noch mal auf die Band Johnossi angewendet werden. Die paar bisherigen Hits – geschenkt. Ansonsten sind die beiden Schweden leider nur mittelmäßig talentiert und können es immer schlechter verbergen. Den spezifischen Sound bis zur Peinlichkeit durchzuziehen haben schon Muse und The Killers geschafft. Die für den Johnossi-Sound typische Stimme des John Engelbert klingt jetzt endgültig so, wie es sich anfühlt, auf eine Gabel zu beißen. Die opulente Produktion ist nur noch lästig. Immerhin: Die Band trifft wortwörtlich Nerven. Mit dem martialischen Albumtitel »Blood Jungle« und seinem Inhalt soll jetzt offenbar so richtig »abgerockt« werden. Aua. Immer muss hier alles überdreht und hymnisch klingen, die zehn Songs könnten aufgeblasener nicht sein. Es wird gebissen und gegrätscht, gebläsert, geschlagert, geschunkelt, in die Hände geklatscht, das Hemd weit aufgerissen und »Yeah« geschrien. »Blood Jungle« ist das erste Johnossi-Album, das weltweit veröffentlicht wird. Super, denn es enthält wahrlich alles, was die Band zu geben hat.