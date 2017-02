Der Fürther MC Johnny Rakete über Leben im Weltall, den besten Lovesong, philosophischen Tobak und seine aktuelle EP »Macht’s Gut Und Danke Für Den Fisch«.

Lass uns mit der meist gestellten Frage der Menschheit beginnen: Glaubst du an fremdes Leben im All? Auf jeden Fall. Es wäre ja absurd und auch anmaßend zu glauben, dass in einem Raum der höchstwahrscheinlich unendlich ist, wir die einzig existierende Lebensform sind.



Fasziniert dich die Vorstellung, dass es Lebewesen gibt, die schlauer sind als wir?

Die Frage müsste lauten: Wie würden sich höher entwickelte Wesen uns gegenüber verhalten? Denk nur daran, wie wir Ameisen und Regenwürmern behandeln. Ich hoffe, dass wenn es sie gibt, sie uns einfach nicht beachten.



Gibt es einen Film, der deiner Vorstellung von unterschiedlichen Kulturen im All entsprechen würde?

Ich glaube nicht, dass wir bisher mit irgendeinem Film nahe genug an der Wahrheit dran waren. Denn alles was sich der Mensch vorstellt, ähnelt meist ihm selbst. Ich würde sagen, dass »Per Anhalter durch die Galaxis« oder »Star Wars« die einzig guten Bespiele dafür sind, wie Multi-Kulti im All aussehen könnte.



Deine EP-Trilogie ist angelehnt an Douglas Adams Klassiker »Per Anhalter durch die Galaxis«. Wieso?

Es steckt kein tieferer Sinn dahinter. Ich hatte ein paar Beats von HawkOne rumliegen und schon drei oder vier Texte fertig. Als ich anfing mir Gedanken über den Namen zu machen, dachte ich an den Film, den ich einige Tage zuvor gesehen hatte. Ich mag die Geschichte sehr gerne. Besonders, dass Adams immer ausschweift und sich an lächerlich kleinen Details aufhält. Am besten sind die Lexikon-Einträge, in denen er alle Rassen skizziert. So Kram amüsiert mich. Das alles kombiniert mit meinem Name hat Sinn gemacht. Und als der Name dann stand, fing ich an konzeptioneller zu denken und passende Filmausschnitte zu suchen.

Die Geschichte wirft auch einige philosophische Fragen auf, was zufällig auch dein Hauptfach an der Uni ist. Inwiefern beeinflussen die Vorlesungsinhalte deine Musik?

Ich kann nicht sagen, dass es einen bestimmten Philosophen gäbe, der mich zu einem meiner Song inspiriert hätte, aber Philosophie generell ist schon cool. Außerdem sitze ich oft in der Uni und frage mich: »Was machst du eigentlich hier?« Das gibt mir auch Inspiration.



Definitionen spielen in der Wissenschaft eine wichtige Rolle. Um das Niveau unserer Unterhaltung mal etwas zu heben, würde ich gerne ein paar solcher Definitionen mit dir klären. Wie zum Beispiel: Was zeichnet deiner Meinung nach einen echten HipHop-Head aus?

Ein Head zeichnet sich ganz klar dadurch aus, dass er in seinem Leben allgemein viel Musik gehört hat und nicht nur HipHop hört. Trotzdem hat er einen guten Überblick über das Game und immer ein Ohr im Untergrund. Er kennt den guten Scheiß bevor ihn jemand anderes kennt.



Und was einen Nerd?

Heute ist der Begriff um einiges positiver behaftet, als er es früher war. Kennst du noch »Alle unter einem Dach« mit Steve Urkel? Zu der Zeit waren Nerds die mit den Hornbrillen und Hosenträgern – die uncoolen Kids eben. Heute assoziiert man mit Nerds nicht mehr zwingend soziale Unfähigkeit, es geht mehr um Knowledge. Ein normaler Mensch drückt bei einem Plattenspieler auf Play, ein Nerd schraubt ihn auf und schaut was drin ist.



Treffen diese beiden Punkte auch auf dich zu?

Ich habe ein oder zwei Spleens, wie meine Vorliebe für Animes und Mangas, aber das ist für richtige Nerds sicher noch zu »unnerdig«.



Wodurch zeichnet sich ein gutes Leben aus?

Wenn du nicht immer mehr davon erwartest. Ich habe beispielsweise die letzen Monate in München auf sieben Quadratmetern gewohnt, weil ich dort beim Radio gearbeitet habe. Am Anfang hatte ich Schiss, dass es zu klein ist, aber schon nach ein paar Wochen wurde mir klar, dass es total ausreicht. Alles was ich brauchte, hatte ich bei mir. Klingt jetzt blöd, aber am Ende braucht man eh nicht mehr als ein Dach über dem Kopf und einen warmen Platz zum Pennen.



Du glaubst also nicht daran, dass Geld glücklich macht?

Ich denke, viele von uns sollten sich auch mal mit weniger zufrieden geben. Cash zu haben, ist keine Grundlage für Glück. Wie viele Menschen, die Kohle haben, bringen sich um – das zeigt doch, dass dieser materielle Bullshit nichts wert ist. Die Unzufriedenheit entsteht auch dadurch, dass man sich ständig mit anderen vergleicht. Wenn man mal in Ruhe darüber nachdenkt, wird einem schnell klar, dass diese Konsumgeilheit zu nichts führt.



Und woran erkennt man wahre Liebe?

Da müsste man vielleicht Curse fragen. Mal plakativ gesprochen: Wenn du jemanden findest, für den du eine Kugel abfangen würdest. Eine Person, der einem wichtiger ist, als man selbst. Aber um die zu finden, muss man mit sich selbst im Reinen sein. Und wenn man diese Frau gefunden hat, sollte man ihr »Queen vom Kiez« von Serafinale vorspielen. Das ist so kitschig und jiggy, aber ich fühle trotzdem jede Zeile – der mit Abstand beste Lovesong der je geschrieben wurde. Jeder der sagt, dass das kein guter Song ist, ist ein Hampelmann und war noch nicht verliebt.



Glaubst du an Schicksal?

Klar. Wäre ich damals nicht von der Schule geflogen, hätte ich auf der neuen Schule meine erste Freundin nicht kennengelernt. Mit ihr war ich drei Jahre glücklich zusammen. Eigentlich hat alles was in meinem Leben kacke gelaufen ist, zu etwas gutem geführt. Hätte meine letzte Freundin mich nicht verlassen, hätte ich vielleicht »Per Anhalter durch die Galaxis« nicht geschrieben.

Was macht einen wirklich guten Beat aus?

Wenn er irgendeine Emotion oder einen Vibe in dir auslöst. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber ein guter Beat hat eine Seele und ein schlechter nicht. Aber das Problem kenne ich persönlich nicht. Mein Produzent und ich greifen sehr gut ineinander. Er hat mal gesagt: »Du rappst auf meine Beats, wie ich mir das als Produzent von einem Rapper wünsche.« Umgekehrt baut er Beats, wie ich sie als Produzent machen würde. Ich bin da also in einer recht privilegierten Position.



Und die Zusammenarbeit über zwei Städte, funktioniert das?

Dadurch, dass wir beide Eigenbrötler sind und ich öfter Mal in Berlin, ist das überhaupt kein Problem.



Wie kam es, dass ihr für die aktuelle EP ausschließlich Samples von Mobb Deeps »The Infamous« verwendet habt?

Mobb Deep hat uns beide stark beeinflusst. Ohne die Jungs würden wir heute nicht die Musik machen, die wir machen. Deswegen haben wir uns schnell auf ihn einigen können, als ich die Idee hatte, zumindest was den Sound angeht, ein einheitliches Konzept zu haben. Außerdem ist es cool zu wissen, dass die jüngeren Kids, die meine Musik hören, sich durch die EP mit ihnen beschäftigen und auch den alten scheiß hören.



Die 1990er erleben im Augenblick einen Hype, der auch Rap betrifft. Was verbindest du mit dem Sound der »Goldenen Ära«?

Ich kann schwer sagen, wie der Vibe in den 90ern war, da war ich ja erst sieben und ein kleiner Scheißer. Aber wenn ich aus heutiger Sicht, die Musik von damals mit der von heute vergleiche, war der Sound einfach rougher und realer. Keine hat vorher wie Dr. Dre, Wu-Tang oder Gang Starr geklungen. Das waren Meilensteine. Damals war es auch noch einfach der erste in irgendetwas zu sein. Heute hat man es da schon schwerer etwas außergewöhnliches zu machen, das vorher noch nicht da gewesen ist. Ich vermute auch, dass das der Grund dafür ist, weshalb junge MCs in Interviews behaupten keinen Rap zu hören. Man möchte sich nicht beeinflussen lassen.



Aktuelle Trends scheinen dich hingegen weniger zu interessieren. Wie kommt das?

Das hat sicher etwas damit zutun, welcher Sound dich als Jugendlicher beeinflusst hat. Viele von den 18jährigen Kids, die gerne Trap hören, sind in einer Zeit geboren, in der gerade A$AP Rocky groß wurde. Was nicht heißt, dass jeder von ihnen kein Oldschool hört.



Was sagst du zu Künstlerinnen wie Ace Tee, die wegen des 1990er-Hypes über Nacht bekannt wurden?

Das hat auf jeden Fall etwas mit dem Vibe dahinter zutun. Der



Viele deiner Fans erwarten mit Vorfreude deine anstehende Tour. Hast du Erwartungen an deine Shows?

Da ich schwer einschätzen kann, wie groß meine Fanbase wirklich ist, versuche ich nicht zu viel zu erwarten. Ich freue mich einfach darauf, für die Leute zu spielen, die extra für meinen Sound gekommen sind. Allein das wird auf jeden Fall eine coole Erfahrung.





















Johnny Rakete