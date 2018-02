Ein »Dead Start Program« gab es früher bei CDC 6600-Computern, den man aus einem sogenannten »toten Anfang« heraus booten konnte. Für den Techno-Produzenten John Tejada steht diese Technik metaphorisch dafür, einen Neustart angesichts der Herausforderungen des täglichen Lebens zu beginnen. Aus dieser Prämisse heraus bastelt der Amerikaner, der mit seinem neuen Werk zum Kölner Label Kompakt zurückgekehrt ist, elf brodelnd-pulsierende Soundscapes, die sich in der Mitte zwischen Tejadas Soul-Techno-Phase und seinen hypnotischen Trance-Grooves einfinden und wie eine Reise durch sein bisheriges Schaffen wirken.Aus der Stärke und den Erfahrungen des Bewährten kristallisiert sich ein mit vertrauten Elementen spielender und trotzdem neue Wege findender Sound heraus. Das entfaltet einen durchaus mitreißenden Flow: Die elf Tracks sind durch ihren melancholisch-nachdenklichen Grundton weniger im Club als in den eigenen vier Wänden daheim. Allerdings ist »Dead Start Program« auch eine recht steril-technoide Angelegenheit geworden, der für ihre menschelnd-lebensnahe Ausgangssituation in vielen Momenten die Wärme fehlt.