Legendary Storys über das Leben und die Liebe eben. Dass Sinnlichkeit oft mit starkem Selbstbezug einhergeht, zeigen die weiteren elf Songs der Platte, in denen Legend über alles sinniert, was ihn bewegt und für die er musikalische Gäste wie Chance The Rapper , Brittany Howard – ebenfalls Mitglied der großartigen Alabama Shakes – und Miguel ins Studio lud. Der Song »Penthouse Floor« mit Chance The Rapper ist einer der wenigen Tracks des Albums, deren Leichtigkeit und Coolness den 37-Jährigen von einer anderen Seite zeigt. So wie der Song »Right By You«, den der Sänger seiner einjährigen Tochter Luna widmete und der in seiner Komposition Kante zeigt und aufhorchen lässt. Aber auch wenn John Legend die hohe Kunst des Schmachtens noch immer wie kein zweiter beherrscht, haben seine neuen Songs weder das Zeug zum Überhit noch zum Klassiker - auch wenn wir uns nach so langer Wartezeit ein anderes Resümee erhofft haben.

Deine bessere Hälfte hat dich betrogen, verlassen, ist ein Arsch? Du planst den Heiratsantrag deines Lebens oder möchtest einfach mal im Alltag übertrieben dahin schmachten, das Radio laut aufdrehen und zu eingängigen Hooks mitsingen oder weinen? Für all diese Bedürfnisse und Momente gibt es kaum einen besseren Soundtrack als die Songs von John Legend – das dürfte unumstritten sein.Liebesbekundungen wie »All of me, loves all of you/ Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections«, dürfte bis heute niemand glaubhafter rübergebracht haben. Während die großen R’n’B-Sänger als Chronisten des Leids gelten, versucht Legend noch heute aus Liebe und Kummer Hoffnung zu schöpfen. Auch die emotionale Zugänglichkeit seiner neuen Platte »Darkness And Light«, basiert – wie eigentlich alle seine Alben - auf Legends empfindsamer Art, Liebe authentisch in all ihren Facetten besingen zu können. Sein fünftes Studioalbum, dessen erste Single, die Midtempo-Ballade »Love Me Now« in Zusammenarbeit mit John Ryan und Alabama Shakes-Gitarrist Blake Mills entstand, liefert den Beweis. Sie offenbart einen geerdeten Legend, der sich trotz dramatischer Momente der Vergänglichkeit von Liebe im digitalen Zeitalter widmet. Schließlich sei die Welt, in der wir Leben ein Zeitfresser, in der man nur zu oft seine Partner hintenanstelle, so Legend.Als Ehemann von Model und Digital Native Chrissy Teigen ein naheliegendes Problem. In einer Hook verpackt klingt die Forderung nach mehr Zeit so: »Love me now, love me now / Oh, I want you to love me now«.