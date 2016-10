Die Kanadier The Weakerthans sind verantwortlich für einen Back-Katalog, der uns so manchen Liebeskummer erleichtert und sich bis heute nicht abgenutzt hat. John K. Samson , dessen erster autonomer Ausflug auch schon wieder vier Jahre her ist, war als Kopf dieser Band maßgeblich für das Songwriting verantwortlich. So überrascht es kaum, dass seine Alben mehr sind als Methadon, sondern eine folgerichtige Fortsetzung seines Schaffens mit der Ex-Band.Das Gespür für warmherzige Melodien und intensive Lyrics voll tiefster Melancholie, aber auch feinem Witz und fanfreundlichen Selbstzitaten (die durch Weakerthans-Platten bekannte Katze Virtute kommt auch auf »Winter Wheat« wieder vor) hat er nicht verloren, er nimmt den Songs nur ein wenig Druck. Samsons Solo-Songs sind Folkpop-Kleinode, die mit Gitarre und Bass, sanfter Percussion und dezent schmückendem Klangwerk organisch und pur klingen. Es ist gut, dass Samson solche Platten macht: »Winter Wheat« ist eine Wohltat für Ohr und Herz, die förmlich nach einem dicken Schal und einem Glas Rotwein im Lieblingssessel schreit.