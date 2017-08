Regisseur und Filmkomponist John Carpenter hat eine Kollektion mit 13 Tracks seiner ikonischsten Filmmusik zusammengestellt und veröffentlicht sie am 20. Oktober unter dem Titel »Anthology: Movie Themes 1973-1998« auf Vinyl. Die Stücke wurden gemeinsam mit seinem Sohn Cody Carpenter und seinem Patensohn Daniel Davies neu aufgenommen. Beide haben mit ihm bereits an seinem Album »Lost Themes« gearbeitet.



Das Album erscheint auf einer schwarzen LP sowie auf fünf verschiedenen Limited Editions. Des Weiteren erscheinen vier Deluxe Versionen auf einer 7”, die »March of the Children (Village of the Damned)« und »Body Bags« mitsamt eines Sets aus 13 7x7“ Kunstdrucken beinhaltet, die Chris Bilhelmer passend zu jedem Thema kreiert hat. Die »Anti-God Green«-LP erscheint mit einem zufällig ausgewählten Druck.

Die Trackliste findet ihr hier:

01. »In the Mouth of Madness«

02. »Assault on Precinct 13«

03. »The Fog«

04. »Prince of Darkness«

05. »Santiago (Vampires)«

06. »Escape From New York«

07. »Halloween«

08. »Porkchop Express (Big Trouble in Little China)«

09. »They Live«

10. »The Thing«

11. »Starman«

12. »Dark Star«

13. »Christine«



Bis das Album da ist, könnt ihr euch hier »In The Mouth Of Madness« anhören: