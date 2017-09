Irgendwie wirkt das Booking fast zu passend für einen Abschiedsabend. Lagwagon -Sänger Joey Cape gibt zwei Tage vor Schließung des Underground im Rahmen seiner » One Week Records «-Tour ein Solo-Konzert. Melodycore mit der Akustikgitarre als Requiem für einen der alteingesessensten Rockclubs in NRW. Schwarze Wände, robuste Holztheke, niedrige Bühne, so sah das aus in den 90ern. Das Underground kannte man im alternativen Musikspektrum auch weit über die Kölner Stadtgrenzen hinaus.1988 in den Räumen einer ehemaligen Autowerkstatt gegründet, zählte der Liveclub spätestens seit dem Ausbau 2004 zum erlauchten Kreis der Venues, deren Name dem Provinz-Kind aus den Ankündigungen der Tourdaten seiner Lieblingsbands bekannt vorkommt. Green Day, Beatsteaks, Turbonegro und Blink 182 haben hier vor dem Sprung in die Arenen gespielt. In letzter Zeit wurden auch verstärkt HipHop-Acts gebucht und ein Absacker im Biergarten ging eh immer.

Am Freitag ist Feierabend im Underground . Die Stadtentwicklung hat andere Pläne für den begehrten Baugrund in Ehrenfeld.

Auch Lagwagon haben schon mehrfach im Underground gespielt, mal ganz abgesehen davon, dass ihre Lieder hier auch regelmäßig bei Kneipen-Abenden aus den Boxen kamen. Man nimmt Joey Cape die Gefühlsregung daher ab, als er sich am Ende der Zugabe mit einigen persönlichen Worten vom Laden verabschiedet. Zuvor hatten er und seine drei Begleiter den Abend mit akustisch-reduziertem Schrammel-Songwriting gestaltet. Neben Cape zeigten Zach Quinn (Pears), Brian Wahlstrom ( Scorpios) und Donald Spence (Versus The World) zu was sie fähig sind, wenn der Verstärker ausgestöpselt bleibt. Am besten wird es, als gegen Ende von Capes Set alle zusammen auf der Bühne stehen, um abwechselnd ein paar Lieder zu spielen. Erwartungsgemäß erntet »International You Day« von No Use For A Name mit am meisten Beifall. Joey Cape spielt das Lied für deren verstorbenen Sänger Tony Sly, einen guten Freund.