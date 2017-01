Vor zehn Jahren etablierten sich Hot Chip mit ihrem zweiten Album »The Warning« in der Elektro-Pop-Sphäre und landeten sogar einen Platz in den englischen Charts. Joe Goddard kennt man vor allem als Sänger und Synthie-Spieler der Londoner. Zusammen mit Alexis Taylor ist er für den Sound der Band verantwortlich. Um sich selbst zu verwirklichen, hat der Musiker jetzt ein Soloalbum angekündigt. Das erscheint bereits am 21. April unter dem von ihm mitbegründeten Label Greco-Roman und trägt den Titel »Electric Lines«.Als kleinen Vorgeschmack liefert er nun auch gleich ein erstes Musikvideo zum Song »Music Is The Answer«. Bereits in den ersten Sekunden des Songs zeigt sich: Joe Goddard bleibt bei seinen elektro-poppigen Wurzeln. Er verzichtet auf großen SchnickSchnack und bedient sich musikalischer Wiederholungen. Gesanglich wird Goddard von Sängerin Jess Mills unterstützt. Ihre klare Stimme bildet einen guten Kontrast zu dem tiefen, eher monotonen Gesang Goddards.