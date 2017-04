Das Album ist stilistisch ziemlich wild geworden. Hattest du jemals Angst, den roten Faden zu verlieren?

Das Album hat zwar kein spezifisches Thema, aber ich glaube, man merkt im Sound sehr schnell, dass die Synthesizer oder Keyboards, die ich nutze, zu einem bestimmten Tempo und Drive führen, der sich durch das ganze Album zieht. Ich mag es, wenn ein Album so ein bisschen »all over the place« ist und gleichzeitig aber wie ein richtig gut abgeschmecktes Essen funktioniert, bei dem jede Komponente stimmt. Ich wollte ein Album machen, auf dem man geschmacklich jede Menge verschiedene Musikfarben probiert.





Viele der Songs klingen sehr positiv. Hast du dich bewusst dafür entschieden?

Ich bin eigentlich eher ein Pessimist und habe ernsthafte Probleme, bei der aktuellen Weltlage noch positiv zu bleiben, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie wir als Spezies aus diesem ganzen Mist hervorgehen sollen. Meine Frau erinnert mich dann immer wieder daran, dass das Leben doch auch sehr schön ist. Deshalb wollte ich unbedingt auch einen so positiv romantischen Song wie »Sail Away With Me« auf dem Album haben.





In »Electric Lines« singt Alexis die Lyrics: »Make something out of your fear.« Ist das für dich dann schon auch irgendwie eine politische Message im Hinblick auf die Lage der Welt?