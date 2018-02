Mit einem glamourös groovenden Song wie »Tell Me« könnte Joan Wasser in einer besseren Welt die Radio-Playlists besetzt halten. Andererseits ist auch klar, dass ein Album mit dem Titel »Damned Devotion« keinen Optimismus oder gar Fröhlichkeit verbreiten will. Sachen, die zu angsteinflößend erscheinen, um sie auszusprechen, müssen gesagt werden – so lautet Wassers Maxime. Das bringt das neue Album der Multiinstrumentalistin mit brodelnder, tanzbarer und verschwitzter Intensität zum Ausdruck, dunkel und doch unerwartet zugänglich.Natürlich ist ihre erhaben-soulige, aber in Teilen auch elektronische Tanzmusik gleichermaßen in der hohen Kunst wie auf der mit Schlauheit polierten Tanzfläche daheim. Und letztlich ist es schlicht Popmusik, die einen unverzüglich mitreißt, sobald man die düstere Klangformel verstanden hat. Damit kann die Sängerin, Pianistin und Gitarristin, die bereits mit Sufjan Stevens, RZA, Lou Reed oder Beck zusammengearbeitet hat, im Prinzip überall ihre feine Aura verströmen. Für alle bereits Bekehrten darf festgehalten werden, dass »Damned Devotion« ein weiteres großartiges Album voller Tiefgang und unerforschter Ecken ist.