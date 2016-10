Unabhängig voneinander waren Joan Wasser und der bei Okkervil River und diversen weiteren Bands aktive Benjamin Lazar Davis vor dieser Zusammenarbeit auf Afrika-Reise. Sie als Teil von Damon Albarns Africa Express in Äthiopien, er als Klangforscher in Westafrika. Auf die typische Art, die man von Wasser mittlerweile fast erwartet, haben ihre dort erfahrenen Eindrücke Eingang in diese zehn neuen Songs gefunden. Sie beschränkt sich dabei nicht auf simple Ethno-Beats, Kalimba-Melodien oder World-Music-Verneigungen, sondern nutzt vertrackte Rhythmen und musikalische Muster, die als vielschichtige Schablonen in den Alternative-Soul-Jazz-Doo-Wop der Künstlerin integriert werden.Der erste Eindruck ist indes ein ganz anderer, eine elektronische Gratwanderung, die im »Overloaded«-Refrain gar chartsaffine EDM-Autotune-Chöre adaptiert. Ohnehin wird viel mit Stimmeffekten gearbeitet, die Wassers charismatisch-knarzige Stimme erst im letzten, sehr charmanten Song »Station« hervorstechen lassen. Um die Faszination dieser Kollaboration zu filtern, braucht es mehrere Hördurchgänge, bis sich die IDM mit viel Soul und Schmatz aus den überwiegend sehr vielschichtigen Songkonstrukten herausschält.