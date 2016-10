Ist die Schamfrist vorbei? Darf man den Begriff Emo wieder positiv besetzen? Die ganzen schwarz geschminkten Operetten-Emo-Bands sind ja schon lange genug in der Versenkung verschwunden. Da kann man sich wieder denen widmen, die dieses Genre ursprünglich mal ausgemacht haben. Wirklich weg waren Jimmy Eat World eigentlich nie, alle drei Jahre kam verlässlich ein neues Album. Richtig schlecht war keines davon, wirklich begeisternd, so wie einst »Clarity« oder »Bleed American«, aber auch nicht. Auf ihrer Tour durch kleine Clubs konnte man sich kürzlich schon davon überzeugen, dass Jimmy Eat World immer noch (oder vielleicht doch wieder?) brennen.»Integrity Blues« hat einen selbstbewussten Sound, der nicht stur am Stil der frühen Erfolge festklebt, sondern sich weiterentwickelt hat. Ganz besonders hört man das bei »Pass The Baby«, das mit minimalistischer Instrumentierung und Electro-Sounds eine Stimmung aufbaut und sie im Finale mit Schrammel-Gitarren genüsslich zu Klump haut. »Through« zeigt, wie ein Coming-Of-Age-Song von 40-jährigen klingen kann, ohne anbiedernd zu sein, und »Pol Rogers« hat die aufs Gramm passende Dosis Pathos, die man vom Finale einer Jimmy-Eat-World-Platte erwartet. »Integrity Blues« ist im positiven wie negativen Sinn kein nächstes »Clarity« oder »Bleed American«, zeigt die Band aber in der besten Form der letzten Jahre.