Hey Jimmy, du hast mit Lobster Theremin in den letzten Jahren einen wahnsinnigen Output vorgelegt. Wie viele Demos trudeln pro Woche so bei dir ein?

Uns erreichen jede Woche mehrere hundert Demos auf allen möglichen Kanälen. Aktuell bringe ich aber eigentlich nur Musik von Künstlern heraus, die ich selbst irgendwie entdeckt habe. Wobei mir diese Wiederum hin und wieder sogar bereits Demos geschickt haben, die nur an mir vorbei gegangen sind.



Wen ziehst du bei potentiellen Veröffentlichungen zu Rate?

Ich kuratiere eine ganze Reihe von Labels auf eigene Faust und frage dementsprechend spezielle Tracks bei Künstlern an oder arbeite mit ihnen per Mail etwas aus. Manchmal frage ich die anderen Lobsters im Büro nach ihrer Meinung oder wir setzen uns mit Laptop und Kopfhörern in den Pub und machen dort eine Demo-Session. Wenn etwas sowohl vor, als auch nach fünf Bieren noch gut klingt, ist es vermutlich ein Treffer.



Lobster Theremin hat sich ziemlich schnell von einer kleinen Plattform für seltsame House-Musik zu einem international gefeierten Label entwickelt. Wann hast du gemerkt, dass du wirklich einen Nerv mit deiner Vision getroffen hast?

Es fällt mir wirklich schwer, das an einem gewissen Zeitpunkt festzumachen, weil ich von Beginn an Teil davon war. Ich muss immer andere nach ihrer Außenperspektive fragen, da das Label für mich immer noch das gleiche wie vor vielen Jahren ist. Ich habe das Ganze immer sehr nah um die Fans herum konzipiert – Bandcamp, Eigendistribution und natürlich viel direkter Kontakt per Mail. Zwischen 2015 und 2016 hatte ich erstmals den Eindruck, dass wir wirklich ein paar gute Jahre hingelegt und damit eine solide Grundlage geschaffen haben. Es fühlte sich aber auch so an, als hätte man uns in diesen Lo-Fi-House-Trend mit hineingezogen, von dem Presse irgendwann so angetan war. Das hat definitiv eine falschen Idee von dem erweckt, was Lobster Theremin eigentlich ist.