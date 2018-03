Seit 2014 darf sich Mannheim offiziell »Stadt der Musik« nennen. Was sich im Titel der UNESCO manifestierte, ist jedoch schon länger offensichtlich – spätestens seit der Gründung der Popakademie: Hier wird zeitgenössische Musik in unterschiedlichsten Facetten gelebt. Ende April präsentiert das Jetztmusik Festival dementsprechend Musik, Clubkultur und Videokunst in all ihren aktuellen Entwicklungen. Neben Konzerten bietet das Jetztmusik Lab Workshops, Seminare, Vorträge und Panels für DJs, Musiker, Produzenten und andere Kreative. Dabei richtet sich das Festival seit den letzten Ausgaben deutlich überregionaler aus, was sich sowohl in der Künstler- als auch der Besucherstruktur ablesen lässt.