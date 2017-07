Eine ganze Reihe fähiger Kollegen haben bereits die verdienstvolle Chronistenpflicht übernommen, die Geschichte der Pop-Szene Bad Salzuflens in den 1980ern aufzuarbeiten. Und bis auf Jochen Distelmeyer haben sich auch alle Protagonisten (etwa Frank Spilker, Bernd Begemann, Bernadette Hengst) dazu schon ausführlich geäußert. Trotzdem blieb bis jetzt eine Leerstelle offen: das Werk von Michael Girkes Band Jetzt! zusammenzutragen und es einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.Dieser Aufgabe haben sich jetzt dankenswerterweise Carsten Friedrichs (Die Liga Der Gewöhnlichen Gentlemen) und Thomas Werner angenommen, und das Ergebnis offenbart ein paar spannende neue Ansichten auf Pop-Ostwestfalens größte Töchter und Söhne: Etwa, wie nah die Originale einiger in anderen Versionen bekannt gewordener Stücke stilistisch den frühen Ärzten waren. Oder wie sehr britischer Indie und New Wave für diese Songs Pate standen. Michael Girke war zu jener Zeit der beste Songwriter dieser Szene, das haben seine alten Freunde oft genug betont. Die Aufnahmen dieser Songs geben aber auch Hinweise darauf, warum Girke im Gegensatz zu den anderen nie auch nur der Ansatz einer Karriere beschieden war: Die Fähigkeiten in Sachen Produktion und Arrangements rangierten zu dieser Zeit noch auf Hobby-Niveau, wahrscheinlich zwangsläufig. Erst mit dem Umzug nach Hamburg erreichten viele Bad Salzufler die nächste Stufe. Der Klasse dieser Compilation tut das aber natürlich keinen Abbruch, denn sie ist ein sehr gerne genommenes Zeitzeugnis mit vielen zeitlos großen Songs.