Seit 2012 verging kein Jahr ohne eine Veröffentlichung von, und in den letzten Monaten hat Mark Kozelek die Frequenz seines Outputs sogar noch einmal erhöht. Wieso? Vielleicht ist der eigenbrötlerische Songwriter mittlerweile auch von dem überzeugt, was seine Fans schon lange wissen: Dass seine Kunst eine überlegene Klasse für sich darstellt, egal ob sie nun solo, mit The Album Leaf oder wie nun wieder mit Justin Broadrick alsumgesetzt wird. Dass weiß gerade Broadrick nur zu genau, weshalb er sich für »30 Seconds...« in seinen elektronischen Arrangements künstlerisch noch deutlicher zurücknahm als noch auf dem letztjährigen, selbstbetitelten Kollaborationsdebüt. Mehr noch, er schafft es nicht einmal mehr, Kozelek in seinen lyrischen Eskapaden einzufangen. Denn so gut dessen Songwriting auch sein mag – auf diesem Album gehen mit ihm die Pferde durch, zumindest strukturell. Man hat sich ja schon daran gewöhnt, dass Kozelek-Songs zwischen vier und 18 Minuten variieren können, doch auch inhaltlich scheint auf »30 Seconds...« die Qualitätskontrolle nicht mehr immer gegriffen zu haben. Seine Poems wirken kurios und haben wie eh und je außergewöhnliche Perspektiven, schießen dieses Mal aber hin und wieder auch über das Ziel hinaus. Seine Auslassungen über Michael Jackson in »He’s Bad« sind beispielsweise nur selten originell, oft hingegen sogar plump. Abgesehen davon schafft es Kozelek auf »30 Seconds...« natürlich noch oft genug, hinreißende Reize zu setzen. An die Klasse seiner vorangegangenen LPs kommt er dieses Mal aber nicht heran.