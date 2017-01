Vier Jahre ist es her, dass der schwedische Singer-Songwriter Jens Lekman sein letztes Album »I Know What Love Isn’t« veröffentlichte. Auf Facebook kündigte er nun einen Nachfolger an. Einen neuen Song kann man ebenfalls bereits hören.

»Life Will See You Now« lautet der Titel der neuen Platte und der entstand erst in der letzten Sekunde. Zum Inhalt des Albums passt er trotzdem sehr gut. Den vergleicht der Musiker mit einer Situation im Warteraum. In dem warten die Leute darauf, dass ihr Leben endlich beginnt, bis eine Krankenschwester sie schließlich mit den Worten »Life Will See You Now« von ihrer Warterei befreit. Laut Jens Lekman seien Takt und Rhythmus auf der neuen Platte der Melodie und den Akkorden übergeordnet. »Fügt man einen Rhythmus zu etwas Alltäglichem hinzu, so bekommt dies magische Elemente«, so der Musiker.

Von der Magie des Albums kann man sich ab dem 17. Februar selbst überzeugen, da erscheint »Life Will See You Now« und kann bereits vorbestellt werden . Für alle, die nicht so lang warten wollen, gibts es auch schon eine erste Single »What's That Perfume That You Wear?« auf Soundcloud zu hören und das dazugehörige Video. Ein ausführliches Interview findet ihr dann ab Anfang September auf Intro.de.