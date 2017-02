Hattest du ein gutes Gefühl, als du »Life Will See You Now« mit all seinen klanglichen und erzählerischen Feinheiten an dein Label weitergereicht hast?

Ich habe mich noch nie gut gefühlt, wenn ich etwas ans Label übergeben habe. Alles ist unfertig, immer. Es gibt zig Dinge, die mich frustrieren und über die ich nicht glücklich bin, aber zugleich ist mir auch bewusst, dass ich es vermasseln würde, sofern ich noch weiter daran arbeite. Irgendwann hast du alles ausgereizt.





Du hast mal gesagt, Songs über weibliche Charaktere lägen dir eher, da du dem Maskulinen nichts Positives abgewinnen könntest. Ist das nach wie vor so?

Ja, aber ich bin optimistisch. Dinge können sich ändern. Ich glaube, da draußen gibt es eine Menge guter Männer, ich kenne ja selbst einige. Aber am Maskulinen an sich gibt es nichts, was ich als positiv bezeichnen würde. Darüber zu schreiben, hat mich vor Schwierigkeiten gestellt. Es ging um einen Freund, der Steroide genommen hat, und natürlich um Gewalt. In der Vergangenheit habe ich meist weibliche Charaktere betrachtet. Allein schon der Liebeslieder und der weiblichen Freunde wegen. Bei Männern bemerke ich eine Unfähigkeit, sich verletzlich zu zeigen und untereinander auf eine intimere Ebene zu kommen.





Bei der Arbeit an deinem letzten Album hattest du dich in den B7-Akkord verguckt. Ist mit »Life Will See You Now« eine neue Liebe in dein Leben getreten?

Der 5/4-Takt ist mein neues Steckenpferd. Beim neuen Album ging es nämlich eher um Taktarten und Metrum als um Melodien und Akkorde. Rhythmus macht den Fluss der Musik aus. Beim Song »Wedding In Finistère« zum Beispiel wechsele ich im Refrain in den 3/4-Takt. Ich wollte der Musik einen Dreh geben, der sie zackiger und zugänglicher klingen lässt. Während ich das Album machte, habe ich mich mit dem Magischen Realismus befasst, der ja in der lateinamerikanischen Literatur Tradition hat. Da wären etwa »Hundert Jahre Einsamkeit« von Gabriel García Márquez oder die Bücher von Junot Díaz. Ein Rhythmus gibt Geschichten etwas Fantastisches mit auf den Weg. Nimm einen beliebigen Moment aus dem Alltag – wenn du Rhythmus dazugibst, entsteht Magie. Davon leben auch meine neuen Songs, die ja ebenfalls im Alltag angesiedelt sind.





Für dein Projekt »Ghostwriting« hast du Menschen interviewt und ihre Geschichten in Songs umgemünzt. Bist du auch im Alltag kontaktfreudig und machst gern neue Bekanntschaften?

Ich bin nicht so gesellig, dass ich regelmäßig Fremde anquatschen würde. Wenn ich allerdings jemandem in einer Situation begegne, in der man eine längere Zeit beieinander ist, stelle ich gern Fragen. Manche Leute reagieren misstrauisch. Ich spiele beispielsweise hin und wieder auf Hochzeiten und mische mich nach der Zeremonie unter die Gäste, um etwas zu essen. Dann befrage ich schon mal die Person neben mir über ihr Leben, und nach einer Weile werde ich gefragt, worauf ich überhaupt hinaus wolle und ob das jetzt ein Verhör sei.





Weil es irgendwann kein Smalltalk mehr ist?

Ich würde es immer noch Smalltalk nennen, nur neige ich vielleicht dazu, zu früh zu tief zu bohren. Ich kann auch ein sehr schlechter Zuhörer sein, aber wenn Menschen von den Entscheidungen erzählen, die sie in ihrem Leben treffen mussten, fasziniert mich das. Ihre Geheimnisse interessieren mich. Insofern bin ich froh darüber, dass man mich offenbar für vertrauenswürdig genug hält, mir als Fremdem viel Persönliches zu erzählen.