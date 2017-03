Der lakonischste Crooner der Popwelt hat nach fünf Jahren ein hinreißendes Album veröffentlicht. Auf »Life Will See You Now« erweitert Lekman das Set seiner Stile um Calypso und Funk, ohne dabei auch nur ein μ an Charme, Witz und Eleganz zu verlieren.

Geschrieben am

08. März 2017, 17:24