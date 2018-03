Was bleibt, ist die Musik. Mit ihrer mehrfach zurückgekehrten Brustkrebs-Erkrankung hatte Jenny Wilson in der Vergangenheit bereits schwere Schicksalsschläge zu verarbeiten. Sie hat sich davon aber nicht unterkriegen lassen. Nun ist sie nach fünf Jahren Pause glücklicherweise wieder da und thematisiert auf ihrem neuen Album die psychische Hölle, die sie nach einem sexuellen Übergriff durchleiden musste. »Exorcism« ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Soloalbum. Nicht nur die Produktion hat sie diesmal selbst übernommen, auch ihre Band hat eine Auszeit bekommen, damit Wilson alleine mit ihrem Analog-Synthesizer diese Mischung aus persönlicher Trauma-Bewältigung und Klangabenteuern erschaffen konnte.



Als Hörer bleibt angesichts der fordernden Fülle an frischen Ideen und der schmerzhaften Texte oftmals nicht mehr als Sprachlosigkeit. Das Eröffnungsstück »Rapin*« ist mit all den überraschenden Finten ein geglückter Neuentwurf des skandinavischen Synthie-Pop à la Robyn und zugleich ein knallharter Schlag in die Magengrube. In den ersten Stücken durchlebt sie mit dem Hörer den sexuellen Übergriff und die direkten psychischen Folgen, die in einem langsamen Prozess zu ihrer direkten Kriegserklärung und der starken Rückkehr im Titeltrack führen. Zum Ende des Albums wiederholt Wilson im wundervollen »Forever Is A Long Time« die Worte »It’s gonna be alright« und findet mit diesem kleinen Mantra einen hoffnungsvollen Abschluss dieser persönlichen Tour de Force. Was bleibt, ist die Musik, die hier zum Triumph einer starken Künstlerin wird.