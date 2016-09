Vampire, Menstruation, Erschöpfung und Virginia Woolf: Auf ihrem Album »Blood Bitch« sieht Jenny Hval rot. Mit Aida Baghernejad hat sie über Blut, Feminismus und Twilight gesprochen.

»Ich bin das Anti-Twilight. Ich bin der Anti-Christ«, lacht Jenny Hval, als ich sie auf »Twilight« anspreche. Auf ihrem neuen Album schlüpft sie in die Rolle eines Vampirs, aber statt eines glitzernden alten Mannes, der sich in ein Schulkind verliebt, ist ihre Vampirfigur genderfluide, einsam und wahnsinnig ehrlich. Inspiriert ist »Blood Bitch« von Virginia Woolf und den Low-Budget-Horrorfilmen des Regisseurs Jess Franco

»Seine Filme sind nicht besonders progressiv, aber sie kriegen hin, was Twilight fehlt: Sie sind herrlich unmoralisch.« So wie die Filme billig und schnell produziert wurden, so wollte auch Hval diesmal weitaus einfacher, eben lo-fi arbeiten. Gerade so reduziert auf das Wesentliche klingen Hvals Songs mehr nach Pop als jemals zuvor. Im besten Sinne. Stört sie sich an der Bezeichnung Popmusik? »Nein. Absolut nicht. Für mich sind auch Beyoncés Produktionen experimentell, viel experimenteller als das meiste, was in der Indie-Szene passiert.«

Beyoncé mag Feminismus erst vor Kurzem für sich entdeckt haben, bei Jenny Hval nimmt die Auseinandersetzung mit den Zwängen, die es so mit sich bringt, eine Frau zu sein, schon immer eine zentrale Rolle ein. Erst recht auf Blood Bitch. »Ich fühle mich wie ein Vampir. Ich bin jetzt über dreißig, toure immer noch, spiele immer wieder mit anderen Menschen. Weil so viele, gerade junge, Frauen die Musikszene verlassen. Die Industrie bietet keinen Raum für das weibliche Subjekt.» Wie schafft sie es, in dieser Welt zu überleben? »Ich weiß nicht, wie man es schafft. Das herauszufinden, ist meine Lebensaufgabe.« Und ihr dabei zuzuhören, ist unsere.